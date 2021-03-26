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МИД Белоруссии ответил посольству США на поздравление с "Днём воли"

Мир

Накануне посольство США в Минске поздравило всех белорусов со 103-й годовщиной провозглашения Белорусской народной республики в 1918 году. Белорусские оппозиционеры отмечали 25 марта как "День воли". Около двухсот отмечающих было задержано милицией.

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Поздравление посольства США в Белоруссии

"Хотя больше века прошло с момента первого провозглашения государственности, последние события показывают, что борьба белорусов за свободу и демократию продолжается. В настоящее время тысячи белорусов всех возрастов публично требуют право определять судьбу своей страны", — говорится в поздравлении.

При этом американские дипломаты демонстративно не упомянули в тексте поздравления президента Белоруссии Александра Лукашенко. Зато не преминули отметить, что "режим обратился к запугиванию, насилию и применению смертоносного оружия, чтобы удержаться у власти". А также напомнили про американскую "поддержку в укреплении демократии, прав человека, независимых СМИ" в Белоруссии.

Комментарий пресс-службы МИД Белоруссии

"Пользуемся случаем, чтобы принести извинения за отсутствие поздравлений с недавним 160-летием принятия Конституции Конфедеративных Штатов Америки, флаг которых по-прежнему дорог многим американцам. Хотя прошло более двух веков с момента провозглашения независимости, последние события в США показывают, что борьба американцев за свободу все еще продолжается. В настоящее время сотни тысяч американцев всех возрастов публично требуют права определять судьбу своей страны", — ответил МИД Белоруссии.

В белорусском внешнеполитическом ведомстве, что называется, "вспомнили всё": и десятки миллионов сторонников движения BLM, которые до сих пор продолжают погромы во многих штатах, и "глубокий раскол американского общества", о котором заявлял нынешний президент Джо Байден, и Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноудена, "которые пожертвовали практически всем ради подлинной свободы и гармонии в американском обществе", и даже обнесённый забором с колючей проволокой Капитолий.

МИД Белоруссии ответил посольству США на поздравление с "Днём воли". Капитолий США. Фото: Pixabay.com
Капитолий США. Фото: Pixabay.com

"Беларусь вместе с американским народом с нетерпением ждёт того дня, когда простой американец сможет свободно и беспрепятственно прогуливаться возле Капитолия", — отметили в МИД.

Не осталась без внимания и бурная деятельность посла США в Белоруссии Джули Фишер. В знак признательности в МИД пообещали вне очереди рассмотреть её заявку на получение белорусского гражданства, "чтобы включить её в список избирателей и дать возможность участвовать в голосовании".

МИД Белоруссии ответил посольству США на поздравление с
Посол США в Белоруссии Джули Фишер. Фото: Википедия

"Мы благодарны Послу США в Беларуси Дж. Фишер за неоценимую подсказку всему белорусскому народу, когда и каким образом нужно проводить выборы. Безусловно, наше белорусское примитивное и скудное мышление никогда бы не позволило нам самим решить этот вопрос", — признались в МИД.

В заключение белорусские дипломаты пожелали всему американскому народу единства, а также "не спотыкаясь подниматься вверх по лестнице американской мечты".

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Автор: Людмила Черткова
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