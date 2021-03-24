Канада по примеру Украины ввела санкции против россиян

Оттава по примеру Киева вводит новый пакет санкций в отношении российских граждан. На этот раз в списке девять российских чиновников.
В новый санкционный список внесены
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, санкции носят незаконный характер. И в ответ на них будут предприняты конкретные действия Москвы.
Решение министерства иностранных дел Канады обусловлено "ухудшением ситуации с правами человека" в нашей стране.
Ранее канадские власти ввели санкции против ряда китайских чиновников.
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