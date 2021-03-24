Канада по примеру Украины ввела санкции против россиян

Оттава по примеру Киева вводит новый пакет санкций в отношении российских граждан. На этот раз в списке девять российских чиновников.

В новый санкционный список внесены

директор Росгвардии Виктор Золотов,

начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин,

заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов,

полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло,

руководители Федеральной службы исполнения наказаний и Генеральной прокуратуры Александр Калашников и Игорь Краснов.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, санкции носят незаконный характер. И в ответ на них будут предприняты конкретные действия Москвы.

Решение министерства иностранных дел Канады обусловлено "ухудшением ситуации с правами человека" в нашей стране.

Ранее канадские власти ввели санкции против ряда китайских чиновников.