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Принц Филипп воссоединился с королевой после операции на сердце

Мир » Европа

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп выписался из больницы короля Эдуарда VII в Лондоне, где проходил реабилитацию после операции на сердце.

Принц Филипп воссоединился с королевой после операции на сердце

Герцог Эдинбургский провёл в стационаре месяц после того, как его госпитализировали 16 февраля. Это самый долгий срок его пребывания в больнице, уточняет The Independent. В середине февраля принц Филипп почувствовал сердечное недомогание, находясь в Виндзорском дворце, и был доставлен в больницу короля Эдуарда VII. Через две недели супруга английской королевы перевели в больницу святого Варфоломея и 3 марта провели операцию на сердце. Затем герцога Эдинбургского перевезли обратно в больницу короля Эдуарда VII для прохождения послеоперационной реабилитации.

Во вторник, 16 марта, его Высочество покинул частную клинику на заднем сиденье чёрного BMW, сообщает издание. Позже Букингемский дворец подтвердил информацию о выписке принца Филиппа из стационара.

"Его Королевское Высочество желает поблагодарить весь медицинский персонал, который ухаживал за ним как в больнице короля Эдуарда VII, так и в больнице Святого Варфоломея, а также всех, кто прислал свои добрые пожелания", — сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

Между тем, в то время пока принц Филипп находился в больнице, в свет вышло скандальное интервью младшего внука Елизаветы II принца Гарри и его супруги Меган Маркл, которое они дали известной американской телеведущей Опре Уинфри. В этом интервью Меган Маркл, в частности, обвинила британскую королевскую семью в расизме из-за вопроса, заданного неназванным ею членом семьи о цвете кожи их тогда ещё будущего ребёнка (Арчи Маунтбеттен-Виндзор, первенец принца Гарри и Меган Маркл, родился 6 мая 2019 года). После некоторой паузы королева Елизавета II заявила, что это семейное дело, и оно будет расследоваться в частном порядке.

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Автор: Людмила Черткова
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