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Откровения Маркл и принца Гарри пугают королевскую семью

Общество

Эксперты монаршей фамилии просят отложить трансляцию интервью Меган Маркл и принца Гарри.

Герцоги Сассекские уже дали большое интервью Опре Уинфри.

Планируется, что широкая публика сможет увидеть признания непокорных членов королевской семьи седьмого марта. Продолжительная беседа будет транслироваться американской сетью CBS.

Daily Mail сообщает, что эксперты Букингемского дворца просят CBS перенести трансляцию.

Предположительно, они опасаются новых заявлений Меган и Гарри.

Поводом к отсрочке стало состояние 99-летнего принца Филиппа, который всё ещё находится в больнице.

Муж Елизаветы II будет находиться под медицинским присмотром. 

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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