Принц Филипп перенёс операцию на сердце

99-летний принц Филипп был госпитализирован в середине февраля. В СМИ появилась информация, что ему сделали операцию на сердце.

Букингемский дворец сообщил, что герцог Эдинбургский поправляется.

Пока неизвестно, что стало причиной хирургического вмешательства.

Члена королевской семьи сообщили только о том, что мужу Елизаветы II нужна медицинская помощь.

Принц Филипп проведёт в больнице ещё несколько дней. Как только его выпишут, он воссоединится с семьёй, сообщает RT.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 99-летний принц Филипп плохо себя почувствовал, в связи его госпитализировали.