99-летний принц Филипп был госпитализирован в середине февраля. В СМИ появилась информация, что ему сделали операцию на сердце.
Букингемский дворец сообщил, что герцог Эдинбургский поправляется.
Пока неизвестно, что стало причиной хирургического вмешательства.
Члена королевской семьи сообщили только о том, что мужу Елизаветы II нужна медицинская помощь.
Принц Филипп проведёт в больнице ещё несколько дней. Как только его выпишут, он воссоединится с семьёй, сообщает RT.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 99-летний принц Филипп плохо себя почувствовал, в связи его госпитализировали.
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