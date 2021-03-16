Генсек НАТО озвучил "вызовы" для альянса: не обошлось без РФ и КНР

В итоговом отчёте, с которым выступил недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг, содержалось немало интересных данных. Но, по традиции, Столтенберг сделал упор на то, что Россия и Китай в очередной раз "формируют вызов для НАТО".

Согласно итоговому отчёту за 2020 год, Россия и Китай не просто сблизились, но ещё и "усилились", поэтому странам НАТО важно оперативно отреагировать на новый "вызов".

"Тот факт, что Китай и Россия больше работают вместе, проводят военные учения, — всё это вместе определяет вызовы для НАТО в будущем, поэтому так важно, чтобы НАТО продолжало адаптироваться и реагировать на более сложную обстановку в области безопасности. Это связано и с подъёмом Китая, и с более напористым поведением России", — заявил Столтенберг.

Интересно, что угрозы каких-либо атак ни от России, ни от Китая генсек НАТО не увидел, отметив также: в альянсе актуален старый "мушкетёрский" принцип.

"Я не вижу сиюминутной угрозы военной атаки против любого союзника по НАТО. Именно для этого у нас есть НАТО, в основе которого лежит принцип "один за всех и все за одного". В случае атаки на одного союзника будет ответ от всего альянса. Это одна из главных причин, благодаря которым удавалось сохранять мир в Европе более 70 лет", — резюмировал Столтенберг.