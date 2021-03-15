Польский министр предупредил о возможном локдауне по всей стране

Темпы роста распространения коронавируса в Польше могут вынудить правительство ввести локдаун на всей территории страны, заявил министр здравоохранения Адам Недзельский на пресс-конференции, как сообщают РИА "Новости".

Согласно официальным данным, за минувшие сутки лабораторные исследования в Польше подтвердили наличие коронавируса у 10 896 человек. На прошлой неделе число новых случаев составило 6 170.

"Это очень динамичный рост. Около 75%. В последние дни средний прирост падал с 30 до 25%. То, что мы видим, вызывает беспокойство. Если мы будем иметь дело с таким ростом динамики заболеваний, то придётся принимать решения в плане усиления мер по всей стране", — сказал Недзельский.