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Производители вакцин: нам мешает американский закон 50-х годов

Мир

Неожиданный поворот в деле о проблемах с производством вакцин от коронавируса: по мнению экспертов, отчасти в них виноваты США. Как оказалось, американские законы "не в ладах" с современными производственными тенденциями и мешают производителям.

Производители вакцин: нам мешает американский закон 50-х годов

Данные приводят журналисты Financial Times со ссылкой на индийских производителей вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson. 

Суть проблемы проста: в США есть закон "О военном производстве", принятый в далёких 50-х годах. Согласно его положениям, власти имеют право "продавить" свои требования для частных компаний в случае ЧС, войны и прочих инцидентов, то есть, по сути, "вручную" выставить производственные приоритеты.

Из-за данного закона производители вакцин не могут применять некоторые важные компоненты для упаковок вакцин, в том числе специальные пластмассы. Они, как оказалось, создаются усилиями ограниченного числа американских компаний, которые банально не успевают за валом заказов, будучи ограничены требованиями американских властей.

"Вакцина Novavax, крупнейшими производителями которой мы являемся, нуждается в этих товарах из США.

Мы говорим о том, чтобы иметь свободный глобальный доступ к вакцинам, но если мы не сможем вывезти сырьё из США, это станет серьёзным ограничивающим фактором", — объяснил исполнительный директор Serum Institute Адар Пунавалла.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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