Попытки Брюсселя обойтись без закупок "Спутника V", похоже, провалились. Если ранее странам ЕС говорили о возможности закупок российской вакцины, но "на свой страх и риск", то теперь Брюссель готов к нормальным переговорам с Москвой.
Как сообщает Reuters, представители ЕС желают провести переговоры, касающиеся закупок "Спутника V", с разработчиками вакцины. Препарат очень нужен для того, чтобы всё-таки воплотить в реальность план масштабной вакцинации населения ЕС.
Напомним, что ранее страны блока столкнулись с массой проблем:
Источник Reuters уточняет, что для "старта" переговоров нужны запросы минимум от четырёх стран объединения.
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