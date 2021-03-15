Готовы к переговорам: в ЕС не смогли-таки обойтись без "Спутника V"

Попытки Брюсселя обойтись без закупок "Спутника V", похоже, провалились. Если ранее странам ЕС говорили о возможности закупок российской вакцины, но "на свой страх и риск", то теперь Брюссель готов к нормальным переговорам с Москвой.

Как сообщает Reuters, представители ЕС желают провести переговоры, касающиеся закупок "Спутника V", с разработчиками вакцины. Препарат очень нужен для того, чтобы всё-таки воплотить в реальность план масштабной вакцинации населения ЕС.

Напомним, что ранее страны блока столкнулись с массой проблем:

срывами поставок от производителей вакцин, в том числе — от Pfizer;

скандалами вокруг "теневых" закупок" некоторыми странами больших объёмов вакцин;

неожиданными побочными эффектами, вынуждающими "тормозить вакцинацию".

Источник Reuters уточняет, что для "старта" переговоров нужны запросы минимум от четырёх стран объединения.