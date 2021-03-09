В Госдепе США рассказали, какие территории оккупировал Израиль

"Свежий взгляд" касательно территориальной политики Израиля представил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. По его словам, власти Израиля занимаются оккупацией.

Прайс решил прокомментировать действия властей Израиля в ходе регулярного брифинга для СМИ. Он подчеркнул, что Белый дом полностью согласен с тем, что Израиль оккупировал сразу ряд территорий.

"Это исторический вопрос. Нельзя отрицать, что Израиль оккупировал Западный берег реки Иордан, сектор Газа, Восточный Иерусалим в ходе войны 1967 года", — заявил Прайс.

По словам Прайса, позиция Вашингтона пока заключается в желании увидеть "двухгосударственное решение" вопроса. Команда Джо Байдена, добавил глава пресс-службы, планирует "рассмотреть детали" дипломатической работы с Израилем уже в ближайшей перспективе.

Напомним, что предшественник Байдена, Дональд Трамп, открыто заявил о признании Иерусалима как столицы Израиля. Власти Израиля, сообщал он, могут без проблем застраивать Западный берег Иордана своей инфраструктурой.