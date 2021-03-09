Инцидент в Белом доме разлучил Байдена и его собак

Команда Джо Байдена понесла "потери": как передаёт канал CNN, собак президента страны из-за проблем с их поведением пришлось увезти из Белого дома.

Немецкие овчарки президента страны успели оказаться в центре внимания СМИ из-за инцидента с укусом охранника Белого дома. Как уточняют американские СМИ, "виноватой" стала овчарка по кличке Мейджор. Вторая овчарка, которую зовут Чемп, не так активна из-за преклонного (13 лет) возраста, но тоже покинет Белый дом.

Обе собаки будут жить в доме семьи президента в Делавэре. Данные о состоянии пострадавшего охранника пока не уточняются, также для CNN в Белом доме отказались давать комментарий по этому вопросу.

Напомним, что традиция держать домашних животных в Белом доме восходит к Томасу Джефферсону (президент с 1801 по 1809 годы), который во время своего президентства держал пересмешника и пару медвежат. Постепенно президентские питомцы стали регулярно становиться объектами внимания журналистов.