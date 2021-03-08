Байден отклонил предложение Зеленского о визите на Украину

Президент США Джо Байден не приедет в Киев на празднование тридцатой годовщины независимости Украины в августе 2021 года.

Об этом сообщил Телеграм-канал "Легитимный" со ссылкой на свой источник в Офисе президента (ОП).

Источник предполагает, что если приедет вице-президент Камала Харрис, то это будет поддано в общество, как победа

В ОП негласно считают это лучшим исходом в переговорном кейсе по празднованию 30-летия независимости.

Также рассматривается вариант, что на Украину приедет госсекретарь США Энтони Блинкен, это тоже будет считаться успехом.

"Если гость будет ниже рангом, то это будет являться условным поражение ОП и МИДа, а также может породить множество слухов в кулуарах украинской политики и среди элит", — пишет "Легитимный".

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский пригласил своего американского коллегу Джо Байдена осуществить визит на Украину и принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы и праздновании тридцатой годовщины Независимости Украины в августе.

Как сообщала "Правда.Ру" в Верховной раде депутаты фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Голос" зарегистрировали объединение "Крымская платформа". Это проект, в рамках которого страны-участницы смогут организовать встречу делегаций, обсудить последствия "захвата" Россией Крыма и разработать санкции.