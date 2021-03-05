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Итоги ОПЕК+: Эр-Рияд сделал "маленькое" исключение для Москвы

Мир

Не слишком позитивными оказались итоги переговоров в рамках ОПЕК+ для России. Москве разрешили увеличить добычу, но не слишком сильно и в качестве исключения.

Итоги ОПЕК+: Эр-Рияд сделал "маленькое" исключение для Москвы

Как передаёт Bloomberg со ссылкой на свои данные с заседаний, решение об увеличении поставок на 500 тысяч тонн баррелей в сутки так и не нашло поддержки. Саудиты предпочли не рисковать и оставить всё в режиме "как есть", то есть квоты сохранят неизменными. Таким образом, сразу 28 стран продолжат выкачивать на 7 млн баррелей в сутки меньше.

Для России, как оказалось, сделали "поблажку". Москва может качать чуть больше — плюс 130 тысяч баррелей в сутки. Также исключение сделали для Казахстана — плюс 20 тысяч баррелей.

На новостях об итогах ОПЕК+ нефть стала дорожать: вечером в четверг Brent на лондонских площадках набрал сразу 5,01% цены, а сделки по WTI в Нью-Йорке стали дороже на 5,03%.

Интересно, что на итоговой конференции для СМИ журналистам так и не удалось узнать, что же сподвигло Эр-Рияд на "льготу" для Москвы.

"Поверьте, иногда прозрачность решений заключается в их непрозрачности", — резюмировал министр энергетики королевства, принц Абдель Азиз бен Сальман.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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