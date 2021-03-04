Нефтяной тупик: Москва и Эр-Рияд не сошлись во мнении на ОПЕК+

По итогам 3 марта можно сделать вывод: переговоры в рамках ОПЕК+ закончились "ничьей". Позитивные данные Москвы, которая желает увеличить добычу, представители Эр-Рияда "не услышали".

Как сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники, Мониторинговый комитет нефтяного альянса так и не смог выработать согласованную позицию, которая отражала бы желания участников переговоров.

Москва, как оказалось, осталась верна своей "оптимистичной стратегии" и предложила нарастить добычу нефти, а также увеличить поставки. Напомним, что и пообщавшийся ранее с "Правдой. Ру" Валерий Бессель, профессор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, сообщал: доводы России окажутся убедительными, и саудиты позволят добывать больше.

Однако на текущий момент Эр-Рияд твёрдо стоит на своём: нужно быть осторожнее. Оценки касательно "оживающего" рынка нефти саудиты не разделяют.

"Всё подвисло в воздухе", — уточнил ситуацию источник ТАСС.