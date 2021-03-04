С новой критикой "Северного потока-2" выступили в Польше. По мнению Варшавы, проект в перспективе подорвёт безопасность не только ЕС, но и НАТО.
О ситуации рассказал депутат Европарламента от польской партии "Право и справедливость" Яцек Сариуш-Вольский. Он подчеркнул, что считает проект опасным, поскольку благодаря "СП-2" случилось в том числе сближение Москвы и Берлина.
"Этот газопровод направлен на сближение Германии и России, то есть на реализацию одного геополитического плана — немецко-российского, который разделяет Запад и все западные проекты.
Он наносит ущерб как Европе, так и трансатлантическом сообществу. Он опасен как для ЕС, так и для НАТО", — заявил политик, выступая на Polskie Radio.
Таким образом, сделал вывод Сариуш-Вольский, с газопроводом надо "бороться до конца". Но новости из США, которые решили приостановить санкционную активность в отношении проекта, расстраивают.
"Это плохая новость для Польши, для транзитных стран, то есть Белоруссии и Украины", — резюмировал Сариуш-Вольский.
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