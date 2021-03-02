Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении координировать с Россией оборонную и внешнюю политику.

"Оборонные и внешнеполитические ведомства Беларуси и России — пример сотрудничества для других госорганов… Поэтому мы будем координировать нашу оборонную и внешнюю политику на злобу дня.

И мы полны решимости — это было наше общее мнение — создать такое объединение Беларуси и России в Союзном государстве, что комар носа не подточит. Никто нас не упрекнёт, что кто-то посягнул на чью-то независимость, суверенитет. Всё будет красиво и достойно", — заверил Лукашенко.