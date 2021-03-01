Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что прямой импорт газа из России поставит под угрозу суверенитет Украины.

"Такие договоренности невозможны без политической составляющей, которую будет диктовать Кремль, а это уже само по себе является угрозой Украине, так как предусматривает посягательство на суверенитет. Я не верю, что закупка газа в России может быть сугубо коммерческой операцией", — объяснил Коболев.