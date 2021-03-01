В Армении потребовали отставки Николы Пашиняна

Противники премьер-министра Армении Николы Пашиняна ворвалась в правительственное здание в центре Еревана, сообщает РИА "Новости".

В фойе оппозиционеры провели акцию, призывая сотрудников ведомств не участвовать в митинге сторонников Пашиняна, а также потребовали отставки главы кабмина. После чего покинули здание.

"Мы завершаем нашу акцию. Нашей целью было показать, что мы можем войти в любое министерство", — заявил один из участников.