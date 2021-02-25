Новое предложение от Киева для Вашингтона: на Украине вполне можно запустить производство самолётов Boeing.
Контуры идеи обрисовал заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский. Он подчеркнул, планирует посетить США с визитом и лично представить свою идею представителям Boeing. В качестве основного завода политик указал на "Антонов".
"У нас есть наработки по возможному сотрудничеству с компанией Boeing.
Я не исключаю, что во время моего визита в США мы с этими предложениями обратимся в компанию Boeing, в частности относительно возможной локализации производства самолетов этой компании у нас на "Антонове", — уточнил планы Уруский, выступая на радио "Армия FM".
Уточняющий вопрос о том, чем же именно "Антонов" может приглянуться представителям Boeing, Уруский ответить не сумел.
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