Украинский министр задумался о сборке Boeing на "Антонове"

Новое предложение от Киева для Вашингтона: на Украине вполне можно запустить производство самолётов Boeing.

Контуры идеи обрисовал заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский. Он подчеркнул, планирует посетить США с визитом и лично представить свою идею представителям Boeing. В качестве основного завода политик указал на "Антонов".

"У нас есть наработки по возможному сотрудничеству с компанией Boeing. Я не исключаю, что во время моего визита в США мы с этими предложениями обратимся в компанию Boeing, в частности относительно возможной локализации производства самолетов этой компании у нас на "Антонове", — уточнил планы Уруский, выступая на радио "Армия FM".

Уточняющий вопрос о том, чем же именно "Антонов" может приглянуться представителям Boeing, Уруский ответить не сумел.