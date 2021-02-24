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Вашингтон нашёл союзника по "конкуренции с Пекином"

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Вашингтон продолжает искать союзников для "борьбы с Китаем". К "коалиции" Белого дома присоединилась Канада: как оказалось, Джо Байден и Джастин Трюдо согласовали свои планы по данному направлению.

Вашингтон нашёл союзника по "конкуренции с Пекином"

Данные передаёт пресс-служба Белого дома: премьер-министр Канады и президент США поработали вместе в рамках виртуальной встречи, обсудив такие важные вопросы, как "укрепление достижений демократии" и "защита ценностей".

По мнению Джо Байдена, вопросы, обсуждаемые на встрече, помогли в значительной мере скоординировать работу Вашингтона и Оттава в деле конкуренции с Пекином. Также поднималась ситуация с канадскими гражданами, которых арестовали в Китае из-за обвинений в шпионаже.

"Обсуждение включало координацию наших подходов, чтобы лучше конкурировать с Китаем и лучше защищать наши ценности", — резюмировал Байден.

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Автор: Константин Шапров
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