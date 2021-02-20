Эксперт рассказал о тактике ФРГ, санкциях и "усталости России"

Бесконечные попытки обвинить Россию во всех грехах, похоже, начали надоедать и странам-лидерам ЕС. В частности, ранее глава Германо-российского форума Маттиас Платцек заявил, что Россия "устала от вечных упрёков Запада", и подчеркнул: высокомерие в политике неуместно. Почему риторика постоянно меняется — и к чему это приведёт?

По мнению директора Института Европы РАН, руководителя Центра германских исследований Владислава Белова, высказанному для "Общественной службы новостей", подобные "кульбиты" не скажутся на продолжении российско-немецких отношений. Важно отделять политику от реальных дел.

"Отношения улучшаться не будут по политическому вектору. Ждём заседания 22 февраля комитет министров Совета Европы. Не исключаю, что будут приняты какие-то санкции. Потому что растёт давление со стороны Европарламента, критиков России, малых стран и так далее", — рассказывает Белов.

Германия может поддержать санкции, поскольку остаётся частью ЕС — но это не мешает ей, например, увеличивать закупки газа у России. Так, за первые 10 дней февраля немцы купили на 47,8% больше российского газа. Также Берлин продолжит работы по "Северному потоку — 2".

"На заседании Европейского совета могут быть утверждены санкции, принятые комитетом. Германия, как часть Евросоюза, будет поддерживать санкции. Правда, непонятно, какими они будут, так как практически все возможные санкции уже введены. В этом контексте то, что приняты минимальные санкции против "Северного потока" не означает, что США не продолжит это давление. С одной стороны Берлин продолжит отстаивать "Северный поток — 2". Продолжается развитие всех тех отношений, которые у нас есть: экономика, наука, образование. С другой, в этих условиях оснований для встречных шагов ожидать не приходится. По крайней мере до конца марта будем ждать, что будет предпринимать Евросоюз, как будут вести себя Меркель и Маас", — уверен Белов.