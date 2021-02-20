Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Поклонники обеспокоены состоянием здоровья Бориса Корчевникова
Чиновника администрации Владивостока нашли мёртвым на рабочем месте
На морозе: российский футбол возвращается матчами в двух столицах
Адвокат Жорин рассказал, как продвигается дело Петросяна и Степаненко
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Египте
Лазарев объяснил, почему носит обручальное кольцо
Лыжница Зайферт не может прийти в себя после фотосессии для Playboy
Джигурда подробно рассказал о намерении жениться на бывшей жене
Рогозин рассказал Путину, когда Россия вернётся на Луну

Эксперт рассказал о тактике ФРГ, санкциях и "усталости России"

Мир

Бесконечные попытки обвинить Россию во всех грехах, похоже, начали надоедать и странам-лидерам ЕС. В частности, ранее глава Германо-российского форума Маттиас Платцек заявил, что Россия "устала от вечных упрёков Запада", и подчеркнул: высокомерие в политике неуместно. Почему риторика постоянно меняется — и к чему это приведёт?

Эксперт рассказал о тактике ФРГ, санкциях и "усталости России"

По мнению директора Института Европы РАН, руководителя Центра германских исследований Владислава Белова, высказанному для "Общественной службы новостей", подобные "кульбиты" не скажутся на продолжении российско-немецких отношений. Важно отделять политику от реальных дел.

"Отношения улучшаться не будут по политическому вектору. Ждём заседания 22 февраля комитет министров Совета Европы. Не исключаю, что будут приняты какие-то санкции. Потому что растёт давление со стороны Европарламента, критиков России, малых стран и так далее", — рассказывает Белов.

Германия может поддержать санкции, поскольку остаётся частью ЕС — но это не мешает ей, например, увеличивать закупки газа у России. Так, за первые 10 дней февраля немцы купили на 47,8% больше российского газа. Также Берлин продолжит работы по "Северному потоку — 2".

"На заседании Европейского совета могут быть утверждены санкции, принятые комитетом. Германия, как часть Евросоюза, будет поддерживать санкции. Правда, непонятно, какими они будут, так как практически все возможные санкции уже введены. В этом контексте то, что приняты минимальные санкции против "Северного потока" не означает, что США не продолжит это давление.

С одной стороны Берлин продолжит отстаивать "Северный поток — 2". Продолжается развитие всех тех отношений, которые у нас есть: экономика, наука, образование.

С другой, в этих условиях оснований для встречных шагов ожидать не приходится. По крайней мере до конца марта будем ждать, что будет предпринимать Евросоюз, как будут вести себя Меркель и Маас", — уверен Белов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Константин Шапров
Последние материалы
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Египте
Лазарев объяснил, почему носит обручальное кольцо
Кто будет на Лубянке: Феликс Дзержинский или Александр Невский?
Польховский мог попасть в больницу из-за критики в СМИ
Лыжница Зайферт не может прийти в себя после фотосессии для Playboy
Украинцы признали внешнее управление своей страной
Джигурда подробно рассказал о намерении жениться на бывшей жене
Стратегия Перссона: шведы предложили финнам план в "войне" с Россией
Рогозин рассказал Путину, когда Россия вернётся на Луну
Норвежцы ждут сражения с французами на финише мужской эстафеты
Популярное
Политика. Новости и аналитика
"Мир затаил дыхание от ужаса": о перспективах слияния РФ, РБ и Украины

Объединение России, Украины и Белоруссии пугает Запад: подробнее о нём рассказал политолог РАНХиГС Александр Новокрещёнов.

"Мир затаил дыхание от ужаса": о перспективах слияния РФ, РБ и Украины
Сергея Лаврова подменили?
Мир. Новости мира
Сергея Лаврова подменили?
Биатлон
Павлова устроила разнос тренерам сборной России по биатлону
Политика. Новости и аналитика
Вопрос фон дер Ляйен о "Спутнике V" вызвал недоумение дипломатов РФ
Любовь Степушова Кто будет на Лубянке: Феликс Дзержинский или Александр Невский? Любовь Степушова Вячеслав Шпаковский Дроны и балконы: революция в области доставки Вячеслав Шпаковский Василий Амирджанов Сенаторы хотят вернуть в школы НВП Василий Амирджанов
Здоровье и профилактика
Врач назвала гарнир, который является ядовитой "бомбой" для желудка
Биатлон
Халили заменил Бабикова в составе эстафеты на ЧМ по биатлону
Стали известны детали санкций ЕС против РФ из-за Навального
Евросоюз
Стали известны детали санкций ЕС против РФ из-за Навального
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников