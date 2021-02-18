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Власти Турции готовы к постепенной отмене антиковидных ограничений

Мир

Вслед за Канадой и некоторыми штатами США снимать коронавирусные ограничения решили власти Турции. Как сообщил президент страны Тайип Эрдоган, уже в марте население ждут перемены.

Власти Турции готовы к постепенной отмене антиковидных ограничений

Президент подчеркнул, что пока не идёт речи о полном снятии всех ограничений. Регионы будут поделены на четыре группы, и для каждой группы будут предусмотрены варианты действий по смягчению коронавирусных мер.

"С учётом динамики борьбы с коронавирусом и наших успехов, в начале марте мы начинаем постепенное снятие ограничений.

Мы разделим регионы на четыре категории — высокого риска, умеренного, среднего и низкого. По этим группам будут приниматься отдельные решения в каждой провинции, начиная с постепенной отмены комендантского часа по выходным", — прояснил ситуацию президент.

Также Эрдоган отметил успешный ход вакцинации: уже 5.5 млн жителей страны получили вакцины.

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Автор: Константин Шапров
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