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Риск по-канадски: власти ослабляют карантин ради экономики

Мир

Власти Канады идут на отчаянный шаг и снимают ряд карантинных ограничений сразу в 27 районах провинции Онтарио. Как оказалось, экономика страны несёт слишком большие потери.

Риск по-канадски: власти ослабляют карантин ради экономики

Данные передают журналисты The Canadian Press, в "освобождённых" от карантинных мер районов разрешат работу кафе, магазинов и парикмахерских. Также на территории районов не будет действовать директива "останьтесь дома".

Уточняется, что в большинстве районов ограничения снимут практически полностью, то есть жители смогут вернуться к "допандемийному" образу жизни.

На риск власти страны пошли из-за значительного "проседания" экономики: уточняется, что потерявших работу или бизнес людей стало слишком много. Из-за этого также возможен был рост социального недовольства.

Напомним, что на 17 февраля в Канаде зафиксировано 21 379 смертей от коронавируса, успешно вылечились более 776 тысяч человек.

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Автор: Константин Шапров
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