Власти Канады идут на отчаянный шаг и снимают ряд карантинных ограничений сразу в 27 районах провинции Онтарио. Как оказалось, экономика страны несёт слишком большие потери.
Данные передают журналисты The Canadian Press, в "освобождённых" от карантинных мер районов разрешат работу кафе, магазинов и парикмахерских. Также на территории районов не будет действовать директива "останьтесь дома".
Уточняется, что в большинстве районов ограничения снимут практически полностью, то есть жители смогут вернуться к "допандемийному" образу жизни.
На риск власти страны пошли из-за значительного "проседания" экономики: уточняется, что потерявших работу или бизнес людей стало слишком много. Из-за этого также возможен был рост социального недовольства.
Напомним, что на 17 февраля в Канаде зафиксировано 21 379 смертей от коронавируса, успешно вылечились более 776 тысяч человек.
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