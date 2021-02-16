В ВОЗ оценили вероятность третьей волны пандемии COVID-19

Вероятность наступления третьей волны пандемии коронавируса будет зависеть от того, насколько люди будут соблюдать осторожность, считает представитель ВОЗ в РФ.

Человеческая беспечность может стать причиной третьей волны коронавируса во всём мире. Пока что вторая волна показывает устойчивое снижение заболеваемости, однако коллективный иммунитет в мире ещё не сформирован. Поэтому людям в течение ещё некоторого времени придётся соблюдать масочный режим и другие меры предосторожности, рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

"Коллективного иммунитета достаточного ещё нет, барьера ещё нет, если не будем осторожны — да, третья волна возможна. Зависит от поведения людей. Конечно, могут появиться новые мутации. Тогда, возможно, нужно будет и адаптировать вакцины", — оценила она текущую ситуацию в эфире телеканала "Россия-1".

В ВОЗ считают маловероятным возникновение эпидемии из-за утечки вируса из лаборатории в Ухане. Недавно в Китае работали международные эксперты, и в организации сейчас ожидают отчёт по итогам их визита. Наиболее вероятной остаётся версия о переходе вируса от животного к человеку.