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КНДР продолжает атаковать Южную Корею. Пока - через интернет

Мир

Количество хакерских атак, которое ежедневно терпит Южная Корея, исчисляется миллионами, пишут в японском издании Nikkei. Хакеры из КНДР стараются работать как можно активнее — интересуют их в основном деньги.

КНДР продолжает атаковать Южную Корею. Пока - через интернет

В Nikkei приводят следующую цифру: каждый день КНДР устраивает примерно 1,58 млн хакерских атак. В основном под удар попадают представители малого и среднего бизнеса Южной Кореи, которые зачастую не обладают достаточными навыками и знаниями для противостояния угрозам.

В случае успешной атаки хакеры из КНДР начинают шантаж, требуя "выкупы" в размере от 40 долларов до 470 тысяч долларов. По итоговым данным за 2020 год хакеры сумели "заработать" 1,8 млрд долларов, которые "утекли" из экономики Южной Кореи.

Интересно, что зачастую хакеры просят выкуп не в привычных валютах, а в биткоинах — цифровые деньги, по мнению Nikkei, затем переводят в нужные валюты через китайские биржи.

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Автор: Константин Шапров
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