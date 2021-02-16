В африканском СМИ считают, что шансы России получить преобладающее влияние на континенте довольно велики. Такое мнение опубликовано в République togolaise.
"Москва имеет несколько преимуществ: отсутствие колониального прошлого, поддержка африканских освободительных движений и подготовка многочисленных кадров в советских университетах", - пишет издание.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Австрийский журналист рассказал о "шоке", в который привела Европу российская вакцина.