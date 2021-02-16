В Африке предрекли России господство на континенте

В африканском СМИ считают, что шансы России получить преобладающее влияние на континенте довольно велики. Такое мнение опубликовано в République togolaise.

"Москва имеет несколько преимуществ: отсутствие колониального прошлого, поддержка африканских освободительных движений и подготовка многочисленных кадров в советских университетах", - пишет издание.