Праздник непослушания: как губернатор Флориды стал популярнее Трампа

Губернатор Флориды Рон ДеСантис становится всё более заметной политической фигурой. Его манера вести диалог с "центром" многих отталкивает — но многих и привлекает. Чем славен ДеСантис и почему он уже стал популярнее Трампа в Республиканской партии?

Ключевым моментом нынешнего взлёта карьеры ДеСантиса стала работа наперекор просьбам Вашингтона. Особенно это стало заметно с приходом пандемии, когда губернатор и не подумал устраивать тотальный карантин.

"Мы показали на примере Флориды, как нужно работать в пандемию. Я получил много отзывов, но, честно говоря, многие были просто чушью. У нас смертность ниже, чем в среднем по стране и лучше экономическая ситуация. Мы разрешили занятия в школах, помогли людям вернуться к работе. У нас не было бы Суперкубка, если бы не я", — сообщал ранее ДеСантис для Politico.

Удивительно, но недавние опросы во Флориде показали: губернатор популярнее Трампа. А Трамп, напомним, победил в этом штате с самым большим отрывом от конкурента с 2004 года.

Риторика ДеСантиса сделала его обсуждаемой персоной: как сообщили после одного из собраний Республиканской партии, "…если республиканцы не говорят о Трампе, они говорят о ДеСантисе".

Также интересна и тактика ДеСантиса: он старается скорее едко прокомментировать уже состоявшиеся нападки на него в СМИ, чем сам создать инфоповоды. И это выгодно отличает его от Трампа, который любил "твитнуть", что называется, по поводу и без.

"ДеСантис ударил по национальным СМИ и мнениям экспертов, просто сделав свою работу так, как считал нужным. Все они говорили, что Флорида будет худшим штатом по смертности от коронавируса. На данный момент штат идёт на 27 месте из 50", — резюмируют эксперты.