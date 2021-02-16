Опрос в США: доказательства неубедительны, но импичмент Трампа нужен

Любопытные данные о том, хотят ли простые американцы импичмента Дональда Трампа, публикует ABC News / Ipsos. По данным экспертов, большая часть опрошенных — за импичмент. Но есть нюансы.

Итак, за то, что Трамп достоин импичмента и его следовало бы признать виновным, проголосовали 58% опрошенных. Если разделять их по партийной принадлежности, картина выйдет следующей: за импичмент выступили 88% из 100% демократов, 14% из 100% республиканцев, пишут в Politico.

Далее — самое интересное. На вопрос о том, считают ли они убедительными доказательства, на основе которых Трампу хотели объявить импичмент, утвердительно ответили всего 23%. По мнению этих людей, обвинения строились на весомых и понятных фактах, тогда как 77% уверены: основным мотивом в "деле Трампа" стал политический фактор.

Таким образом, лишь каждого четвёртого опрошенного "американская демократия" смогла убедить в весомости своих доказательств против Трампа. Остальные уверены: всё дело в политике.

Но за импичмент многие их них всё равно бы проголосовали. Видимо, на всякий случай.