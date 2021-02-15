В Литве готовятся решать вопрос с переименованием Белоруссии. Как уточняет ИА REX, в скором времени сосед Литвы может оказаться "модернизирован" в один из трёх вариантов.
На текущий момент известно о трёх вариантах: Gudija, Baltarusia или Baltoji Rusia. Вопрос подняли после того, как ранее Светлана Тихановская на своём сайте предложила "ребренлинг" литовского варианта: с Baltarusija на Belarusia.
"Нынешнее официальное название Baltarusija, к сожалению, воспринимается как калька с русского слова "Белоруссия", что приводит к ошибочной ассоциации с Россией", — уточняется на сайте политика.
"Литовцы очень не хотят, чтобы их сосед воспринимался как часть России. Об этом открыто говорит глава МИД страны. По-литовски Белоруссия звучит как Baltarusija, что, по их мнению, ассоциируется с Россией, а не Русью.
Слово "Грузия" они тоже считают русифицированным названием, поэтому взяли самоназвание Sakartvelas", — уточнила политолог Мария Кан для ИА REX.
Корейские учёные определили, что употребление перца чили способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.