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В Литве задумались о переименовании Белоруссии

Мир

В Литве готовятся решать вопрос с переименованием Белоруссии. Как уточняет ИА REX, в скором времени сосед Литвы может оказаться "модернизирован" в один из трёх вариантов.

В Литве задумались о переименовании Белоруссии

На текущий момент известно о трёх вариантах: Gudija, Baltarusia или Baltoji Rusia. Вопрос подняли после того, как ранее Светлана Тихановская на своём сайте предложила "ребренлинг" литовского варианта: с Baltarusija на Belarusia.

"Нынешнее официальное название Baltarusija, к сожалению, воспринимается как калька с русского слова "Белоруссия", что приводит к ошибочной ассоциации с Россией", — уточняется на сайте политика.

"Литовцы очень не хотят, чтобы их сосед воспринимался как часть России. Об этом открыто говорит глава МИД страны. По-литовски Белоруссия звучит как Baltarusija, что, по их мнению, ассоциируется с Россией, а не Русью.

Слово "Грузия" они тоже считают русифицированным названием, поэтому взяли самоназвание Sakartvelas", — уточнила политолог Мария Кан для ИА REX.

Автор: Константин Шапров
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