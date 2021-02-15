В Литве задумались о переименовании Белоруссии

В Литве готовятся решать вопрос с переименованием Белоруссии. Как уточняет ИА REX, в скором времени сосед Литвы может оказаться "модернизирован" в один из трёх вариантов.

На текущий момент известно о трёх вариантах: Gudija, Baltarusia или Baltoji Rusia. Вопрос подняли после того, как ранее Светлана Тихановская на своём сайте предложила "ребренлинг" литовского варианта: с Baltarusija на Belarusia.