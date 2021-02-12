Продолжает работу по установлению международных отношений команда Светланы Тихановской. Как стало известно благодаря её официальному сайту, Тихановская провела онлайн-переговоры с представителями Верховной Рады Украины.

На встречу с Тихановской и представителями её команды пришли представители межфракционного блока "За демократическую Беларусь". Тихановская сделала несколько громких заявлений:

"Хотела бы отметить, что мы поддерживаем независимость и территориальную целостность Украины. Крым по закону является частью Украины, однако уже несколько лет де-факто контролируется Россией.

Во многом в последние полгода беларусы живут в похожем состоянии, и теперь нам стало проще понять проблемы украинцев. По праву бывший президент проиграл на выборах, однако де-факто его режим до сих пор незаконно удерживает власть.

Мы просим вас поддержать независимую демократическую Беларусь, призываем Украину поддержать нас в ОБСЕ, ПАСЕ, ООН, а также на других международных площадках.

И надеемся, что в скором времени мы сможем встретиться с руководством Украины и обсудить соседское будущее наших стран", — приводит слова Тихановской сайт tsikhanouskaya.org.