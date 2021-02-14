По мнению члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова, политическая карьера Дональда Трампа еще не закончена. Об этом он сообщил РИА Новости после обвинения экс-президента в подстрекательстве к мятежу.
За то, чтобы осудить Трампа, проголосовали 57 сенаторов из 100, но необходимых двух третей голосов не набралось.
"Я думаю, что это (оправдание) вполне ожидаемо, поскольку это все были инсинуации со стороны его политических оппонентов. Те подходы, которые он реализовывал и во внутренней политике, и во внешней политике во время своего президентства, востребованы как среди простых людей, так и среди многих влиятельных. Поэтому его, я думаю, ждет большое политическое будущее. Не исключено, что на следующие выборы президента он снова будет выдвигаться", - предполагает Морозов.
США должны освободить исконно индейский земли, а также вывести свой контингент, расположенный без приглашения в различных странах мира.