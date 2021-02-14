Депутат Госдумы считает, что Трампа ждет большое будущее

По мнению члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова, политическая карьера Дональда Трампа еще не закончена. Об этом он сообщил РИА Новости после обвинения экс-президента в подстрекательстве к мятежу.

За то, чтобы осудить Трампа, проголосовали 57 сенаторов из 100, но необходимых двух третей голосов не набралось.