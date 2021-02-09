Власти Флориды столкнулись с хакером: могли пострадать 15 тысяч человек

Власти Флориды столкнулись с хакером, желающим "отравить" воду, поставляемую для жителей одного из городов штата. Делом уже заинтересовались в ФБР: как оказалось, хакер сумел взломать городскую очистную систему.

Ситуация развивалась следующим образом: оператор, дежуривший на станции очистки в городе Олдмар, заметил попытки проникновения в компьютерную систему. Преступник сумел взломать сеть станции и повысил содержание гидроксида натрия (каустической соды). После этого он покинул сеть.

Если бы этого никто не заметил, жителей ждали бы такие симптомы, как воспаление лёгких, жжение в желудке, проблемы с дыханием, снижение давления и даже потеря зрения. Также возможны были смертельные исходы — у каждого человека различные скорости всасывания и вывода вредного вещества из организма.

К счастью, оператор сумел оперативно вернуть значение на нужный уровень, пострадавших среди 15 тысяч населения города нет.

Дело имело громкую огласку: в Twitter о нём написал даже сенатор от Флориды Марко Рубио.