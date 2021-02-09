Власти Флориды столкнулись с хакером, желающим "отравить" воду, поставляемую для жителей одного из городов штата. Делом уже заинтересовались в ФБР: как оказалось, хакер сумел взломать городскую очистную систему.
Ситуация развивалась следующим образом: оператор, дежуривший на станции очистки в городе Олдмар, заметил попытки проникновения в компьютерную систему. Преступник сумел взломать сеть станции и повысил содержание гидроксида натрия (каустической соды). После этого он покинул сеть.
Если бы этого никто не заметил, жителей ждали бы такие симптомы, как воспаление лёгких, жжение в желудке, проблемы с дыханием, снижение давления и даже потеря зрения. Также возможны были смертельные исходы — у каждого человека различные скорости всасывания и вывода вредного вещества из организма.
К счастью, оператор сумел оперативно вернуть значение на нужный уровень, пострадавших среди 15 тысяч населения города нет.
Дело имело громкую огласку: в Twitter о нём написал даже сенатор от Флориды Марко Рубио.
"Я попрошу ФБР оказать всю необходимую помощь в расследовании попытки отравить систему водоснабжения в штате Флорида. Это следует рассматривать как вопрос национальной безопасности", — написал он.
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