Германия призвала не связывать "Северный поток-2" с Навальным

Ситуацию вокруг Алексея Навального не стоит связывать со строительством трубопровода "Северный поток-2". С таким заявлением выступил министр экономики Германии Петер Альтмайер.

"Один вопрос — это существующие на протяжении десятилетий экономические отношения и экономические проекты, реализуемые компаниями, другой — серьезные нарушения прав человека и наша реакция на это", — пояснил чиновник.

По словам Альтмайера, если трубопровод не будет достроен, то Германия лишится больших инвестиций.