Ситуацию вокруг Алексея Навального не стоит связывать со строительством трубопровода "Северный поток-2". С таким заявлением выступил министр экономики Германии Петер Альтмайер.
"Один вопрос — это существующие на протяжении десятилетий экономические отношения и экономические проекты, реализуемые компаниями, другой — серьезные нарушения прав человека и наша реакция на это", — пояснил чиновник.
По словам Альтмайера, если трубопровод не будет достроен, то Германия лишится больших инвестиций.
В суде по делу о клевете Навальный попытался сам себе объяснить, почему истцом является ветеран Артёменко, а не все участники ролика за поправки в Конституцию.