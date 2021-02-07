Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц готов пройти вакцинацию от коронавируса российской вакциной, но только в том случае, если препарат будет одобрен на территории Евросоюза.
"Речь идёт исключительно об эффективности, надёжности и быстром доступе, не о геополитической борьбе", — отметил политик.
Также Курц подверг критике работу европейских надзорных органов за медлительность в регистрации медицинских препаратов.
В суде по делу о клевете Навальный попытался сам себе объяснить, почему истцом является ветеран Артёменко, а не все участники ролика за поправки в Конституцию.