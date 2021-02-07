Австрийский канцлер готов привиться российской вакциной от коронавируса

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц готов пройти вакцинацию от коронавируса российской вакциной, но только в том случае, если препарат будет одобрен на территории Евросоюза.

"Речь идёт исключительно об эффективности, надёжности и быстром доступе, не о геополитической борьбе", — отметил политик.

Также Курц подверг критике работу европейских надзорных органов за медлительность в регистрации медицинских препаратов.