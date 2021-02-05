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Зеленский: на Украине нет проблем с русскоязычными книгами

Мир » Бывший СССР » Украина

Сообщения о запрете ввозить книги Михаила Булгакова на Украину Владимир Зеленский назвал "бредом космического масштаба".

Зеленский: на Украине нет проблем с русскоязычными книгами

В случае, когда российскому книжному издательству отказали в ввозе "Мастера и Маргариты" на Украину, Булгаков был совершенно ни при чём. Украинскому Госкомтелерадио" не понравилось предисловие к роману, потому что в нём упоминались деятели, поддержавшие возвращение Крыма в состав России. Известно, что на Украине очень болезненно реагируют на этот факт и называют его не иначе как "аннексией".

Однако в целом на Украине нет никаких проблем с изданием русскоязычных книг и продажей книг, изданных в России, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, книги на русском языке можно купить даже в самом центре Киева.

"Я мог бы подробно рассказать, что по данным книжной палаты, включая 2020 год, "Мастера и Маргариту" на Украине издавали 39 раз. Что этот роман в школьной программе. Что на ввоз "Мастера и Маргариты" выданы 14 разрешений", — рассказал Зеленский.

За время существования закона об ограничении доступа к печатной продукции "антиукраинского содержания" Госкомтелерадио выдало более 30 тысяч разрешений на ввоз книг из России. При этом количество отказов на ввоз печатной продукции превышает 4 тысячи, уточняет РИА Новости.

Автор: Людмила Черткова
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