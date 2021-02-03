В Дании уже через месяц могут ввести "ковид-паспорта"

Если в России от "коронавирусных паспортов" отказалась, то в Дании власти практически закончили работы по их внедрению. Как передаёт телекомпания ТV2, "ковид-паспорта" могут стать реальностью уже через месяц.

По данным ТV2, ключевым моментом стало соглашение между Конфедерацией датской промышленности и торговой палатой. Стороны окончательно решили, как именно внедрять документ, и готовы начать восстановление деловой жизни Дании.

Уточняется, что "ковид-паспорт" будут выдавать в цифровом виде, в нём при проверке можно будет узнать наиболее важные данные.

"Предполагается, что такой паспорт будет содержать информацию о вакцинации, позже там появится информация о наличии антител", — уточняют в ТV2.

Если человек получит такой документ, то сможет без проблем посещать фестивали, спортивные соревнования и прочие события. Также "ковид-паспорта" дадут возможность снова работать парикмахерам, массажистам и представителям других "контактных" профессий.