Тема "ковид-паспортов" продолжает оставаться в центре внимания: высказаться решил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Морозов, представляющий "Единую Россию", отметил на заседании: паспорта — идея хорошая, но важно ответственно подойти к вопросам обеспечения сохранности персональных данных.

Дело это очень важное и нужное, но нужно понимать, подобная информация кем и как должна быть использована", — высказался Морозов.

Информация, которую содержат "ковид-паспорта", будет очень полезна как для врачей, так и для властей. В частности, на основе получаемых данных можно будет принимать "управленческие и организационные решения", отметил эксперт.

"Сегодня, когда у нас есть большие данные и возможности аналитики с помощью искусственного интеллекта, у нас открываются невероятные возможности для грамотных организационных решений, планирования.

Это всё здорово, это совсем новый мир, но каждый раз нужно понимать, как мы им управляем", — подчеркнул Морозов.