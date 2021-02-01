Протесты в Брюсселе: люди недовольны карантином

Не менее 488 жителей Бельгии отправились "отдохнуть" в полицейские участки после массовой демонстрации, прошедшей в ночь с воскресенья на понедельник. По данным СМИ страны, протесты вызваны мерами властей по борьбе с коронавирусом, в частности, карантином.

Как передают журналисты Politico, в основном демонстранты скапливались у центрального железнодорожного вокзала Брюсселя и района Мон-де-Арт. Среди протестующих были "Жёлтые жилеты" (то есть представители Франции), а также футбольные фанаты.

Ранее власти страны отмечали, что призыв не собираться на протесты остаётся в силе из-за коронавируса. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро подал личный пример: до первого марта политик решил приостановить все второстепенные поездки как по стране, так и за границу.

Также власти страны напомнили жителям, что всё ещё действуют такие меры, как комендантский час, закрытие заведений общепита (кроме заказов доставки) и удалённая работа для максимального числа занятых.