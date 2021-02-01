Возможная "утечка" вакцин за пределы ЕС удивила Польшу

Продолжаются дискуссии касательно вакцин от коронавируса в рамках ЕС. Представители Польши сообщили, что удивлены "абсурдностью ситуации" и рассказали, почему выступают за запрет вывоза вакцин.

Заявление сделал пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер. Выступая на "Польском радио", он подчеркнул: возможна ситуация, в которой производители вакцин стремятся вывезти их из ЕС, при этом имея на руках контракты на поставку внутри блока.