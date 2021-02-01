Продолжаются дискуссии касательно вакцин от коронавируса в рамках ЕС. Представители Польши сообщили, что удивлены "абсурдностью ситуации" и рассказали, почему выступают за запрет вывоза вакцин.
Заявление сделал пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер. Выступая на "Польском радио", он подчеркнул: возможна ситуация, в которой производители вакцин стремятся вывезти их из ЕС, при этом имея на руках контракты на поставку внутри блока.
"Мы знаем, что многие страны Европейского союза мобилизовали Европейскую комиссию на введение ограничений, касающихся возможности экспорта вакцины с территории Европейского союза.
…если окажется, что отдельные фирмы не реализуют контрактов с Европейским союзом, имея для этого возможности, а экспортируют вакцины за пределы Европейского союза, то мы приходим к абсурдной ситуации", — уточнил Мюллер.
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