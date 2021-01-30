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В Белоруссии решили запретить флаг, ставший символом протеста

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

В Белоруссии бело-красно-белый флаг стал знаменем оппозиции и символом протестного движения после прошлогодних президентских выборов.

В Белоруссии решили запретить флаг, ставший символом протеста

Формально этот символ не запрещён. Однако запрещено его использование на массовых мероприятиях. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял ранее, что не станет терпеть эту фашистскую символику в центре Минска и сделает всё возможное, чтобы убрать её из общества.

Генеральная прокуратура Республики Беларусь получила коллективное обращение по поводу незарегистрированной символики. Более сотни граждан, подписавших его, требуют признать бело-красно-белый флаг экстремистским. По мнению подписантов, он "стал символом зверств на белорусской земле" в годы Великой Отечественной войны.

"С учётом ранее проведённой Генеральной прокуратурой работы по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму в настоящее время мы готовим пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага и иной символики", — сообщила официальный представитель белорусской Генпрокуратуры Анжелика Курчак в эфире телеканала "Беларусь 1".

Представитель ведомства заверила, что обращение граждан по этому поводу будет изучено в установленном законом порядке. В случае признания символа экстремистским его публичная демонстрация будет запрещена.

Автор: Людмила Черткова
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