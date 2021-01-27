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Байден запретил в Америке частные тюрьмы

Мир

В указе, направленном на борьбу с расовым неравенством, президент США Джо Байден запретил Министерству юстиции продлевать контракты с частными тюрьмами-коммерческими учреждениями, которые имеют мрачную историю в США.

Байден запретил в Америке частные тюрьмы

"Это первый шаг, чтобы остановить корпорации от получения прибыли от тюремного заключения, которое является менее гуманным и менее безопасным, как показывают исследования, — сказал Байден перед подписанием исполнительного указа во вторник. — Это только начало плана моей администрации по решению системных проблем в нашей системе уголовного правосудия".

Напомним, экс-президент Барак Обама планировал постепенный отказ от федеральных контрактов с частными тюрьмами в 2016 году, шаг, который был отменен годом позже генеральным прокурором Дональда Трампа Джеффом Сешнсом. Приказ Байдена возвращает федеральную политику к политике Обамы.

Приказ Байдена был одним из нескольких выпущенных во вторник "для продвижения расового равенства" — туманный термин, широко используемый Байденом и вице-президентом Камалой Харрис на заключительных этапах кампании 2020 года, который был принят консерваторами для обозначения несправедливой политики "позитивных действий", которая благоприятствует меньшинствам.

Два из этих приказов были в значительной степени символическими: один подчеркивал приверженность правительства суверенитету индейских племен, а другой — "осудить и осудить антиазиатские предубеждения и дискриминацию."

Байден запретил в Америке частные тюрьмы. пост
© twitter. com, автоматический перевод сервиса "Яндекс.Переводчик"

ДЛЯ СПРАВКИ

Из примерно двух миллионов заключенных в США 130 тысяч находятся в частных учреждениях, причем около 35 тысяч из них отбывают срок по федеральным обвинениям, согласно статистическим данным бюро юстиции.

Аутсорсинг содержания под стражей можно найти еще в книгах по истории, но коммерческие тюрьмы появились в их нынешнем виде в 1980-х годах, когда исправительная корпорация Америки, ныне известная как CoreCivic, взяла на себя эксплуатацию объекта в Теннесси. Сегодня CoreCivic и ее ближайший конкурент, GEO Group, имеют вместимость почти 150 тысяч мест вместе взятых, и до недавнего времени их поддерживали некоторые из крупнейших инвесторов Уолл-стрит, включая Wells Fargo и Bank of America — оба они вышли из сектора в 2019 году.

Частные исправительные учреждения были обвинены в том, что они стимулировали тюремное заключение, лоббируя правительство в отношении более суровых наказаний, и в печально известном скандале с "наличными для детей", напрямую платя двум судьям за отправку несовершеннолетних преступников в их центры содержания под стражей. Хьюман Райтс Вотч обнаружила в этих учреждениях некачественные условия, особенно в тех, где содержатся задержанные нелегалы.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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