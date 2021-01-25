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Венесуэла сообщила о результатах исследования вакцины "Спутник V"

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Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в количестве двух тысяч доз Венесуэла получила для участия в третьей фазе клинических испытаний.

Венесуэла сообщила о результатах исследования вакцины "Спутник V"

О результатах сообщил руководитель исследования, врач-иммунолог Алексис Иполито Гарсиа Пиньера. По его словам, в испытаниях приняли участие 300 добровольцев. Более 200 получили первую дозу российского препарата, и 40 человек получили оба компонента вакцины. В ходе эксперимента не было зарегистрировано ни одного случая тяжёлых осложнений или смерти добровольца, уточнил иммунолог.

"Были выявлены только лёгкие осложнения: головная боль, гриппозное состояние или боль в месте укола", — рассказал врач.

Его доклад о результатах испытаний вакцины транслировался в Twitter президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Алексис Иполито Гарсиа Пиньера добавил, что полученные результаты совпадают с данными в научных публикациях и информацией из России и Аргентины, где уже началась массовая вакцинация.

Соглашение между Венесуэлой и Россией о поставках 10 миллионов доз вакцины "Спутник V" было подписано в декабре прошлого года. Сразу же после получения препарата Каракас рассчитывает приступить к массовой вакцинации населения.

Автор: Людмила Черткова, Редактор: Ольга Алексеева
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