Сын Трампа объяснил, почему использует Telegram

Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший создал учётную запись в Telegram и поприветствовал своих последователей.

"Привет, это Дон-младший. Я очень рад быть здесь, в Telegram… Мне нужно место, где я могу общаться с друзьями", — пишет сын политика.

Трамп-младший отметил, что выбрал платформу для общения, которая предоставляет всем равные условия.