Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший создал учётную запись в Telegram и поприветствовал своих последователей.
"Привет, это Дон-младший. Я очень рад быть здесь, в Telegram… Мне нужно место, где я могу общаться с друзьями", — пишет сын политика.
Трамп-младший отметил, что выбрал платформу для общения, которая предоставляет всем равные условия.
"Мне не нужна платформа, где у меня будет преимущество. Мне не нужен замкнутый мирок консерваторов. Мне нужно место, где мои идеи и их плохие идеи соревнуются друг с другом. Я думаю, теперь такое место у нас есть", — добавил Трамп-младший.
Самолёт с украинскими военными, которые находятся в плену в Донбассе, не смог вылететь в Киев. Его туда не пустили власти Незалежной и лично Леонид Кравчук.