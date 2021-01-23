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Сын Трампа объяснил, почему использует Telegram

Мир » Северная Америка » США и Канада

Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший создал учётную запись в Telegram и поприветствовал своих последователей.

"Привет, это Дон-младший. Я очень рад быть здесь, в Telegram… Мне нужно место, где я могу общаться с друзьями", — пишет сын политика.

Трамп-младший отметил, что выбрал платформу для общения, которая предоставляет всем равные условия.

"Мне не нужна платформа, где у меня будет преимущество. Мне не нужен замкнутый мирок консерваторов. Мне нужно место, где мои идеи и их плохие идеи соревнуются друг с другом. Я думаю, теперь такое место у нас есть", — добавил Трамп-младший.

Автор: Алексей Корнеев
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