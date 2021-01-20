Украинский писатель собрался "показать Кремлю зубы"

Наличие ракет дальностью до полутора тысяч километров позволит Киеву изменить риторику переговоров с Москвой, заявил украинский писатель Валентин Бадрак.

По мнению военного эксперта и писателя, Украине не хватает политической воли для создания ракет, которые могут "достать до Кремля". Поэтому Украина должна ежегодно тратить на перевооружение своей армии как минимум 3 — 4 миллиарда долларов.

"Тогда мы за пять лет сможем продемонстрировать зубы, так сказать, Кремлю, и в действительности иметь ракеты. Я тут слышал о дальности до 500 километров", — заявил Валентин Бадрак в эфире одного из украинских телеканалов.

Ранее представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что в случае прямой войны Украина станет для России "новым Афганистаном", а лучше украинских ракет может быть только ядерное оружие. Советник офиса президента Украины также сообщил, что украинские военные уже выпустили по России больше сотни своих "самых крутых" ракет, а в случае, если в ход пойдёт ещё и американское вооружение, то потери российской стороны возрастут многократно. Это, по мнению Арестовича, является причиной заинтересованности Москвы в деэскалации "международного конфликта" на Донбассе.