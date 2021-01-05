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Украина пообещала стать "новым Афганистаном" для России

Мир » Бывший СССР » Украина

Украина устроит России "новый Афганистан" в случае прямого военного конфликта, заявил представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович.

Украина пообещала стать "новым Афганистаном" для России

В случае прямой войны Украина станет для России "новым Афганистаном", а лучше украинских ракет может быть только ядерное оружие, уверен советник по информационной политике украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

Таким образом украинский дипломат ответил в интервью YouTube-каналу Politeka Online на вопрос, как долго смогут продержаться украинские войска в случае наступления российской армии.

"Мы бы отлупили их, да ещё пошли бы в контрнаступление. Чего нам держаться-то. Украина стала бы для них Афганистаном, только покруче — у нас же полный комплекс вооружений. Мы вообще единственная страна в мире, которая применяет весь комплекс вооружений по России", — заявил Арестович.

Советник офиса президента Украины также сообщил, что украинские военные уже выпустили по России больше сотни своих "самых крутых" ракет, а в случае, если в ход пойдёт ещё и американское вооружение, то потери российской стороны возрастут многократно. Это, по мнению Арестовича, является причиной заинтересованности Москвы в деэскалации "международного конфликта" на Донбассе.

Автор: Людмила Черткова
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