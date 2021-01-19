Бывший турецкий премьер-министр Ахмет Давутоглу заявил, что уже в скором времени президент Турции Тайип Эрдоган может лишиться власти.

По его мнению, для политика правление закончится государственным переворотом.

"Я предупреждаю г-на Эрдогана и всех здравомыслящих людей в партии, они захотят забрать власть у Эрдогана, как уже пытались 15 июля 2016 года, и в конечном итоге они ликвидируют его, и возьмут управление на себя", — написал Давутоглу в Twitter.