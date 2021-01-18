Заваленные 7 дней назад в шахте китайские шахтёры подали признаки жизни

12 шахтеров, оказавшихся под землей после взрыва на китайском золотом руднике неделю назад, все еще живы.

Как сообщают государственные СМИ, замурованным под землёй людям удалось отправить записку спасателям через семь дней после аварии.

"Спасатели почувствовали, что кто-то снизу тянет верёвку, спущенную в шахту. После этого они спустили туда еду, лекарства, бумагу и карандаши. А обратно получили записку, в которой написано, что 12 человек живы в средней секции шахты, в то время как судьба ещё 10 неизвестна", — говорится в новостных сообщениях.

Китайские СМИ сообщают также, что есть "несколько других спасательных шахт, которые бурятся в надежде, что рабочие — как полагают, примерно в 600 метрах от входа — могут быть эвакуированы.

22 человека попали в ловушку на шахте Хушань близ Яньтая в провинции Шаньдун на востоке Китая 10 января после того, как взрыв повредил выход и коммуникационную систему шахты, которая все еще находилась в стадии строительства.

Аварии на шахтах в Китае не редкость и часто происходят из-за плохо соблюдаемых правил техники безопасности.