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Заваленные 7 дней назад в шахте китайские шахтёры подали признаки жизни

Мир

12 шахтеров, оказавшихся под землей после взрыва на китайском золотом руднике неделю назад, все еще живы.

Заваленные 7 дней назад в шахте китайские шахтёры подали признаки жизни

Как сообщают государственные СМИ, замурованным под землёй людям удалось отправить записку спасателям через семь дней после аварии.

"Спасатели почувствовали, что кто-то снизу тянет верёвку, спущенную в шахту. После этого они спустили туда еду, лекарства, бумагу и карандаши. А обратно получили записку, в которой написано, что 12 человек живы в средней секции шахты, в то время как судьба ещё 10 неизвестна", — говорится в новостных сообщениях.

Китайские СМИ сообщают также, что есть "несколько других спасательных шахт, которые бурятся в надежде, что рабочие — как полагают, примерно в 600 метрах от входа — могут быть эвакуированы.

  • 22 человека попали в ловушку на шахте Хушань близ Яньтая в провинции Шаньдун на востоке Китая 10 января после того, как взрыв повредил выход и коммуникационную систему шахты, которая все еще находилась в стадии строительства.

Аварии на шахтах в Китае не редкость и часто происходят из-за плохо соблюдаемых правил техники безопасности.

Автор: Ольга Лебедева
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