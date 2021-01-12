В Берлине начались переговоры политических советников лидеров "нормандского формата". С российской стороны в них принимает участие замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
Стороны планируют обсудить итоги урегулирования конфликта на востоке Украины в рамках договорённостей парижского саммита, который состоялся в конце 2019 года.
Об этом сообщает российское посольство в Германии.
Многие люди не обращают внимания на признаки COVID-19, которые не относятся к официальным симптомам заболевания.