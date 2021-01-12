В Берлине проходят переговоры советников лидеров "нормандского формата"

В Берлине начались переговоры политических советников лидеров "нормандского формата". С российской стороны в них принимает участие замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

Стороны планируют обсудить итоги урегулирования конфликта на востоке Украины в рамках договорённостей парижского саммита, который состоялся в конце 2019 года.

Об этом сообщает российское посольство в Германии.