Человек заразил двух горилл коронавирусом в зоопарке США

Две гориллы, живущие в сафари-парке Сан-Диего (США), на днях начали кашлять. Тесты показали, что животные заразились коронавирусом SARS-CoV-2.

Ветеринарная команда San Diego Zoo Global инициировала тестирование живущего в сафари-парке семейства горилл на коронавирусную инфекцию после того, как 6 января две гориллы начали кашлять. Тесты показали положительные результаты у этих двух обезьян. Учитывая, что все гориллы содержатся вместе, ветеринары не исключают наличия вируса и у других членов отряда приматов.

"Если не считать некоторой заторможенности и кашля, гориллы чувствуют себя хорошо. Отряд остаётся в карантине, все вместе едят и пьют. Мы надеемся на полное выздоровление", — сообщила Лиза Петерсон, исполнительный директор сафари-парка зоопарка Сан-Диего.

Есть подозрение, что гориллы заразились инфекцией от бессимптомного сотрудника, несмотря на соблюдение всех рекомендованных мер предосторожности, сообщается на сайте зоопарка Сан-Диего. Ранее исследования подтвердили восприимчивость некоторых приматов к SARS-CoV-2, но это первый задокументированный случай передачи инфекции от человека к обезьяне. Ветеринары наблюдают за животными, чтобы выявить возможные серьёзные реакции.

Зоопарк Сан-Диего закрыт для посещения с 6 декабря. Отряд горилл изолирован от контактов с другими животными, контакты с людьми сведены к минимуму.