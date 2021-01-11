"Он приказывал убить меня": Мадуро рассказал правду о Трампе

Политика Дональда Трампа в отношении Венесуэлы и её лидера была проста и понятна: страну нужно было уничтожить, а лидера — убить. С такими обвинениями выступил Николас Мадуро.

Свою речь касательно Трампа Мадуро произнёс в Каракасе 10 января. Президент Венесуэлы сообщил, что Трамп отдавал приказ ликвидировать его "несколько раз".

"Главной целью Дональда Трампа за четыре года его пребывания у власти была Венесуэла. Уничтожить нас и меня. Несколько раз он приказывал убить меня", — уточнил Мадуро.

Охарактеризовать Трампа, по мнению Мадуро, можно словами "олицетворение максимальной ненависти и насилия". Президент Венесуэлы отметил, что данные слова характеризуют общий стиль работы уходящего президента США в мировой политике.

Напомним, что ранее Bloomberg отмечали желание Вашингтона немного "утеплить" отношения с Венесуэлой. В случае, если в стране будут "честные выборы", Штаты не вмешаются и не будут "давить" на президента и его окружение.